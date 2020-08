Una delle serie televisive più discusse e amate è sicuramente La Casa di Carta, disponibile con le sue quattro stagioni sulla piattaforma di streaming online Netflix. I suoi ultimi episodi mandati in onda sulla piattaforma hanno tenuto compagnia a milioni di spettatori costretti a rispettare il lockdown per limitare la diffusione del Coronavirus. In tantissimi hanno sospettato l’arrivo della quinta stagione dopo aver visto il finale della quarta stagione, ma a quanto pare l’ideatore della serie televisiva ha in programma anche una sesta stagione.

La casa di carta 5 e 6 presto su Netflix: ancora novità, ecco quali sono le ultime

Il periodo di lockdown è ormai terminato e anche il mondo cinematografico ha iniziato nuovamente a lavorare sempre rispettando le direttive per evitare ulteriori contagi. Alex Pina, lo sviluppatore della serie, ha dato il via alle riprese della quinta stagione e secondo le ultime indiscrezioni ad essere avvistati sono due personaggi molto noti: Pedro Alonso che nella serie televisiva interpreta il personaggio di Berlino e Diana Gomez che nella fiction interpreta il personaggio di Tatiana, la moglie di Berlino. I due sono stati avvistati a Copenaghen insieme a due new entry: Miguel Angel Silvestre e Patrick Criado.

Purtroppo le ultime notizie finiscono qui perché non è possibile conoscere qualcosa in più su quella che potrebbe essere la trama e l’eventuale data di uscita. Secondo alcune ipotesi questi nuovi episodi saranno disponibili l’anno prossimo tra il mese di Aprile e quello di Giugno, ma tutto potrebbe cambiare visto l’emergenza sanitaria ancora in corso.