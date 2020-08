La stagione estiva ha portato ad importanti novità per l’offerta commerciale di TIM. Oltre alle classiche iniziative nel settore della telefonia mobile e della telefonia fissa, il provider ha promosso anche alcune offerte nel campo strategico dell’intrattenimento televisivo.

TIM più Netflix, la migliore offerte per la visione di film e serie tv in streaming

Tra le grandi novità in casa TIM vi è senza dubbio la presenza dell’offerta Mondo Netflix. Il provider ha garantito tale iniziativa a tutti gli abbonati che attiveranno un piano di visione con TIMvision. Contestualmente alla tv streaming di casa TIM, gli utenti avranno a loro disposizione anche un account per Netflix.

I servizi di Mondo Netflix sono davvero molto vantaggiosi. Nel pacchetto unico, i clienti potranno beneficiare di libero accesso a tutto il catalogo di Netflix per film, serie tv e documentari presenti sulla galleria della piattaforma. In maniera speculare, sempre gli abbonati potranno accedere in maniera integrale a tutti i contenuti (sempre film e serie tv) disponibili attraverso il portale TIMvision. A rappresentare un ulteriore extra vi è poi il decoder TIMvision Box che sarà garantito in comodato d’uso agli abbonati. Il prezzo finale della promozione si attesta sui 12,99 euro ogni trenta giorni.

Con Mondo Netflix si consolida la presenza di TIM nel campo dell’intrattenimento televisivo, presenza già fissata con un’ulteriore promozione chiamata Mondo Sport. Al costo fisso ed unico di 29,99 euro ogni mese gli abbonati potranno accedere ad un ticket con tutte le esclusive sportive e calcistiche di NOW TV e di DAZN.