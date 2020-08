Ad essere continuamente in crescita è il mercato della telefonia non solo con gli smartphone super tecnologici, ma anche per quanto riguarda le varie offerte telefoniche. Le aziende telefoniche Tim, Vodafone e Wind Tre da qualche anno hanno a che fare con Iliad e con i vari operatori telefonici virtuali, e ognuno per accaparrarsi il maggior numero di clienti lancia in commercio sempre delle nuove offerte rendendo il mercato colmo di tariffe super low cost.

Proprio per queste numerose tariffe spesso i consumatori non hanno idea di quale scegliere per il proprio smartphone, ma ad incuriosire gran parte del mercato è l’operatore telefonico virtuale Ho Mobile con due tariffe.

Ho Mobile e le nuove offerte telefoniche: ecco quali sono e i rispettivi costi

Per i consumatori interessati al suo servizio telefonico, possono prendere in considerazione queste due offerte:

Chiamate illimitate ed SMS illimitati, e 70GB di traffico dati . Il costo mensile da sostenere è di soli 5,99 Euro, ma è una tariffa che possono attivare solo i consumatori che provengono da Iliad, Kena Mobile, Coop Voce e tanti altri consultabili sul sito ufficiale. L’attivazione è completamente gratuita, ma è necessario sostener un costo di 0,99 Euro per la SIM.

Per coloro che attivano un nuovo numero e provengono da Poste Mobile, Daily Telecom e Digi Mobil è possibile attivare una promozione ad un costo di 8,99 Euro e usufruire di minuti ed SMS illimitati, e 50GB di Internet . In questo caso, invece, è necessario sostenere un canone mensile di 9,99 Euro.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web ufficiale.