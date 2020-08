L’estate di Sky si dimostra essere più ricca che mai. Mai come in questa stagione, infatti, la pay tv mette a disposizione di tutti gli utenti le grandi sfide della Champions League e dell’Europa League. Allo stesso tempo, sempre sui canali satellitari gli abbonati potranno beneficiare delle grandi emozioni di Formula 1 e motomondiale.

Sky ferma definitivamente questi canali ma offre un nuovo servizio a tutti

Purtroppo però l’estate per Sky significa anche cancellazione di alcuni canali. Sul satellitare, infatti, sono stati rimossi canali anche storici. E’ questo il caso di Fox Life e Fox Life +1, contenitori disponibili da più di dieci anni per il grande pubblico.

Sempre dal primo luglio, Sky ha rimosso in maniera definitiva anche Man-Ga, Lei e Lei +1. C’è invece solo un cambio di nome per i canali Cinema di Mediaset Premium che sono stati ribattezzati ora come Premium Cinema 1, Cinema 2 e Cinema 3.

Se la rimozione di alcuni canali è una nota parzialmente dolente per gli abbonati, la vera sorpresa di queste settimane è il lancio del servizio Sky WiFi. A partire dal mese di giugno, la pay tv si è completamente trasformata in una media company. Sky ora è protagonista anche del mercato di telefonia fissa grazie alle sue prime offerte per la Fibra Ottica.

Le prime offerte di Sky partono da un costo base di 27,90 euro ogni trenta giorni. Il vantaggio degli utenti che scelgono il nuovo provider è doppio. Infatti, con un abbonamento per la Fibra Ottica sarà possibile anche aggiungere la visione in streaming di tutti i canali satellitari.