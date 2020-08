Continuano ad essere numerose le promozioni che WindTre ha riservato a tutti i nuovi clienti. Nel corso di questa estate, il provider di telefonia nato dall’unione di Wind e 3 Italia, si conferma essere grande protagonista del mercato. Per contrastare l’avanzata di Iliad e di TIM, il gestore ha messo a disposizione dei futuri abbonati una nuova vantaggiosa promozione.

WindTre, l’inedita offerta Limited Edition con 70 Giga per internet

La nuova ricaricabile di WindTre si chiama WindTre Go 70 Fire+. Il pacchetto di consumi previsto con tale tariffa prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, 200 SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per la navigazione internet. Il prezzo mensile della promozione si attesta sui 6,99 euro ogni trenta giorni. L’iniziativa prevede inoltre una quota di attivazione una tantum dal valore di 10 euro.

La promozione è una cosiddetta Limited Edition. Non tutti gli utenti, infatti, potranno beneficiare di questa tariffa. Allo stato attuale, la WindTre Go 70 Fire+ è disponibile infatti in una serie di provincie. La lista, ad oggi, prevede una disponibilità limitata nelle province di Alessandria, Bari, Latina, Pistoia, Padova, Prato, Trapani, Trieste e Venezia. Altre città comunque potrebbero presto aggiungersi alle già citate.

Inoltre, sempre la WindTre Go 70 Fire+ si configura come una ricaricabile winback. Ciò significa che solo gli utenti che effettuano la portabilità del numero da altro operatore potranno sottoscrivere l’iniziativa. La promozione sarà disponibile in particolar modo per tutti gli abbonati che provengono da Iliad, ho.mobile, Kena Mobile ed altri operatori virtuali attivi nel nostro paese.