Il nuovo gioco di Devolver Digital, Fall Guys, ha collezionato 2 milioni di vendite su PC dall’uscita del titolo il 4 agosto. Un comunicato stampa menziona che le vendite a questo livello fanno di Fall Guys il ‘lancio di maggior successo di sempre’ sia per Devolver che per lo sviluppatore Mediatonic.

In precedenza, Devolver ha annunciato che Fall Guys ha raggiunto 1,5 milioni di giocatori su PS4 (dove il gioco è gratuito con PS Plus) e PC (dove invece non lo è). Storicamente, Sony non ama annunciare i numeri dei giocatori per i suoi omaggi PS Plus, il che potrebbe spiegare perché non abbiamo sentito un numero simile su PS4.

Fall Guys è gratuito per gli abbonati PS Plus questo mese

‘È stato travolgente ed emozionante assistere al lancio e all’accoglienza dei giocatori per Fall Guys’, ha detto Paul Croft di Mediatonic in un comunicato. ‘Siamo incredibilmente grati a tutti i nostri giocatori per il loro supporto e abbiamo grandi progetti per il gioco in futuro’.

Croft non ha espresso in dettaglio cosa intendesse con le parole ‘grandi progetti’. Il gioco non è stato annunciato per Nintendo Switch o Xbox One, ma quelle piattaforme sembrano essere probabili candidati per il futuro. Inoltre, ci aspettiamo nuovi contenuti, mappe e modalità di gioco.

Oltre due milioni di vendite su PC, Fall Guys ha generato 23 milioni di ore di visualizzazione su Twitch. Inoltre, i giocatori hanno preso 1,5 milioni di corone e sono morti 60 milioni di volte. Non è chiaro se questi numeri siano solo per PC o sia per PC che per PS4.