Il gioco ‘Brawlhalla’, free-to-play di Ubisoft, è ora disponibile per dispositivi mobili Android e iOS. Brawlhalla è un gioco 2D free-to-play disponibile su PS4, Xbox One, Microsoft Windows, macOS e Switch dal 2017. A partire dal 2020, Brawlhalla ha oltre 40 milioni di giocatori ed è amato da tutti nella comunità di gioco. Il titolo free-to-play di Ubisoft è ora disponibile per giocare su Android e iOS e puoi scaricarlo direttamente da Play Store e App Store.

Ubisoft ha annunciato il lancio di Brawlhalla su dispositivi mobili tramite il suo account Twitter ufficiale, rilasciando anche un trailer di lancio mobile. Brawlhalla di Ubisoft può essere giocato sia online che in locale. Nel gioco per cellulare, i giocatori devono buttare giù dal palco i propri avversari battendosi con loro. Quando i giocatori vengono buttati giù dal palco, perdono una vita.

Brawlhalla è disponibile al download

Brawlhalla offre una varietà di modalità di gioco, tra cui Strikeout 1v1 e 1v1 sperimentale. La modalità di gioco più caotica è ‘Tutti contro tutti’, in cui quattro giocatori si affrontano per buttarsi giù dal palco. In totale, ci sono dieci modalità di gioco per un massimo di otto giocatori. Inoltre, Brawlhalla introduce una nuova modalità in primo piano ogni settimana.

In Brawlhalla, puoi giocare 50 leggende uniche e il numero continuerà a crescere con il tempo. È interessante notare che Brawlhalla presenta personaggi di Ben 10, Tomb Raider, Steven Universe e WWE.

Se provi Brawlhalla sul tuo dispositivo mobile nelle prime due settimane, riceverai gratuitamente una skin unica. Quindi, forse questo ti motiverà a provare il gioco in questo momento.