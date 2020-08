In quest’anno caratterizzato dall’emergenza Covid, TIM, Vodafone e WindTre hanno intensificato ancor di più i loro sforzi rispetto al passato per elargire sempre più servizi e novità ai loro utenti. Particolare efficacia hanno avuto nel corso delle ultime settimane le iniziative di solidarietà digitale, specie per quanto concerne la connessione internet.

TIM, Vodafone e WindTre, la possibilità di acquistare biglietti treno con credito residuo

In occasione dell’estate, TIM, Vodafone e WindTre hanno stipulato un accordo con Trenitalia. Dalla partnership tra i provider telefonici e l’azienda di trasporti nazionale nasce ora un nuovo servizio a tutto vantaggio dei clienti. Con il credito residuo, infatti, gli abbonati di telefonia mobile potranno acquistare titoli di viaggio per le tratte in treno. Il metodo segue in ordine cronologico lo schema già attuato dagli stessi gestori per i biglietti della mobilità urbana.

Acquistare un viaggio in treno con il credito residuo di TIM, Vodafone e WindTre è davvero semplice ed istantaneo. Gli utenti dovranno scaricare in primo luogo l’app Trenitalia e selezionare la trama di viaggio desiderata. A questo punto, nel momento del pagamento, si dovrà scegliere come metodo la fatturazione su credito residuo.

Il biglietto sarà consegnato agli utenti con un semplice SMS. Non saranno quindi necessari carte di credito, codici PIN o altri strumenti di pagamento virtuale. La novità di Trenitalia vale solo ed esclusivamente per il trasporto regionale. I biglietti dovranno avere un costo massimo di 13,75 euro. Al momento dell’acquisto sarà poi applicata una piccola commissione sulla transazione dal valore di 0,25 centesimi.