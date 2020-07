Nelle ultime settimane si sono susseguite numerose indiscrezioni circa la prossima uscita delle reti 5G per WindTre. Il provider che ha avuto origine dalla fusione dei brand Wind e 3 Italia, ha messo in cima alle sue priorità il lancio delle reti internet di nuova generazioni. I tempi sembrano ora essere maturi per l’ufficialità.

WindTre, il 5G arriverà entro l’anno e nel 2021 in oltre 70 città italiane

Gli utenti, anche attraverso i canali social ufficiali del gestore, cercano di estrapolare informazioni sulla futura disponibilità del 5G. Nelle scorse settimane è intervenuto sulla vicenda anche il CEO dell’operatore, Jeffrey Hedberg. Il numero uno di WindTre ha chiarito una volta per tutti che per un gran numero di abbonati il 5G diventerà una realtà già entro la fine 2020.

Da qui sino al prossimo mese di Dicembre, alcune città d’Italia già saranno coperte dal 5G di WindTre. La strategia dell’operatore potrebbe essere in parte speculare a quella già messa in atto da TIM e Vodafone, con una disponibilità parziale della tecnologia nelle città capoluogo con maggior numero di abitanti.

Se si guarda in prospettiva, però, è possibile evidenziare come il 5G sarà tutt’altro che uno strumento per pochi. Il progetto di WindTre prevede, infatti, che entro il 2021 il lancio in oltre 70 città d’Italia. Per garantire copertura totale del territorio italiano, la compagnia sta mettendo in atto investimenti davvero ingenti. A breve WindTre potrà contare su ben 20mila siti di trasmissione con un investimento che, in termini puramente economici, si aggira intorno ai 6 miliardi di euro.