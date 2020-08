Huawei: svelata la lista per la EMUI 11 e per chi riceve la EMUI 10.1

Huawei continua a sorprendere: nonostante le tante problematiche e l’assenza di servizi Google e su tutti i nuovi terminali, il colosso continua ad avere la leadership nelle vendite. Ultimamente il superamento ai danni di Samsung è avvenuto in maniera definitiva, portando gli utenti ad essere ancora una volta orgogliosi.

Nel frattempo però gran parte dell’attenzione del pubblico è stata dirottata su quelle che sono le interfacce basate su Android che il colosso sta sviluppando. Tra queste ovviamente c’è anche la nuova EMUI 10.1 arrivata con la P40 Series. Questa porterà delle novità come ad esempio animazione per le impronte digitali, Always On Display: (Colorato), Multi-finestra, Pannello di controllo multi-dispositivo e tanto altro. Nel frattempo le notizie in merito al prossimo smartphone top di gamma dell’azienda, ovvero Huawei Mate 40 Pro, hanno portato nuovi dettagli in merito anche alla prossima EMUI 11 che lo accompagnerà.

Huawei: ecco per quali dispositivi arriveranno la EMUI 10.1 e la EMUI 11

EMUI 10.1

Huawei P30,

Huawei P30 Pro,

Huawei Mate 20,

Huawei Mate 20 Pro,

Porsche Design Huawei Mate 20 RS,

Huawei Mate 20 X (connessione 4G),

Huawei Mate 20 X (connessione 5G),

Huawei nova 5T,

Huawei Mate Xs,

Huawei P40 lite,

Huawei nova 7i,

Huawei Mate 30,

Huawei Mate 30 Pro,

Huawei Mate 30 Pro 5G,

Huawei MatePad Pro,

Huawei MediaPad M6 da 10.8 pollici.

EMUI 11