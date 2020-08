Huawei: EMUI 10.1 ed EMUI 11, quando arrivano e per quali smartphone

Il periodo che Huawei sta passando non è certamente dei migliori viste le grandi problematiche col governo americano in merito ai servizi Google. Come tutti ben sanno questi non sono più presenti sugli smartphone di nuova generazione del colosso cinese, che sta pertanto pensando ad un sistema operativo autonomo con uno Store proprietario.

Di certo nel frattempo non si potevano tirare i remi in barca e per questo Huawei ha scelto di continuare a migliorare le sue interfacce. Un grande esempio può essere fornito dalla EMUI 10.1 che sta arrivando con tante novità. Ecco in arrivo ad esempio l’animazione per le impronte digitali, Always On Display: (Colorato), Multi-finestra, Pannello di controllo multi-dispositivo, Design ottimizzato, Risposta alle chiamate da computer Huawei, Editing di file, Condivisione dello schermo, Navigazione multi-dispositivo, Assistente Huawei, Sicurezza. Le voci continua sulla EMUI 11 intanto saltano fuori sempre più frequentemente.

Huawei: le liste complete degli smartphone che riceveranno i prossimi update

EMUI 10.1

Huawei P30,

Huawei P30 Pro,

Huawei Mate 20,

Huawei Mate 20 Pro,

Porsche Design Huawei Mate 20 RS,

Huawei Mate 20 X (connessione 4G),

Huawei Mate 20 X (connessione 5G),

Huawei nova 5T,

Huawei Mate Xs,

Huawei P40 lite,

Huawei nova 7i,

Huawei Mate 30,

Huawei Mate 30 Pro,

Huawei Mate 30 Pro 5G,

Huawei MatePad Pro,

Huawei MediaPad M6 da 10.8 pollici.

EMUI 11