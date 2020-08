L’update decisamente sostanzioso che Epic Games ha introdotto per Fortnite ha avuto la sua presentazione che è incominciata con queste parole: “Fortnite v13.40 ti offre la patente per metterti al volante! Dovunque atterrerai sull’isola, salta su un veicolo per scappare o anche solo per portare in giro la tua squadra”. Le novità che porterà l’aggiornamento 13.40 saranno molteplici a partire da quella più attesa: l’introduzione dei veicoli con la patch “ Joy Ride “. Le novità inoltre riguarderanno anche per “ Salva il Mondo ” e la “ Modalità Creativa “. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Fortnite 13.40: i miglioramenti portati dall’update

Da come è possibile leggere dal sito ufficiale di Fortnite, le automobili messe a disposizione degli utenti sono davvero molteplici. Tra queste abbiamo la Victory Motors Whiplash, una fiammante sportiva, l’Og Bears, un fuoristrada e l’Islander Prevalent, auto sportiva rossa. Epic Games inoltre ci tiene ai propri players e fa delle raccomandazioni per tutti coloro che useranno questa nuova funzionalità: “Prima di prendere la patente: se finisci il carburante e non trovi una pompa di benzina nelle vicinanze, prendi una delle taniche di benzina lanciabili che trovi disseminate sull’isola. Le potrai riempire nuovamente alla prossima pompa di benzina che troverai”

It’s not just a name. It’s a warning. Experience the #FortniteJoyRide Update on 8.5.2020 pic.twitter.com/fxgCgAMpYk — Fortnite (@FortniteGame) August 3, 2020

Per quanto riguarda Salva il Mondo, ci sarà la presenza di personaggi come Dennis JR, la quale disponibilità è stata fissata per l’8 agosto a partire dalle 02:00 ora italiana, questo fino al 4 settembre. Invece, per Jess Parasauro, la disponibilità sarà dall’8 agosto alle 02:00 ora italiana, sempre fino al 4 settembre.

Parlando delle armi invece, ecco che abbiamo lo Schianto Sourrond il quale permette di colpire il terreno che creerà a sua volta degli impulsi sonori che respingeranno e danneggeranno i nemici. Inoltre, ci sarà il Deciblaster, che permetterà di sparare una raffica sonora che rimbalza fino a 5 volte e infligge danno ad area. Tutto ciò sarà disponibile a partire dall’8 agosto ore 02:00 fino al 4 settembre.

Per la Modalità Creativa invece, Fortnite ha provato a correggere dei bug che miglioreranno le problematiche legate ai crash, disconnessioni varie e miglioramenti su elementi come isole, armi e interfaccia utente.