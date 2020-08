La Coop è una nota azienda di supermercati e ipermercati nel nostro paese. Quest’ultima è da sempre molto attenta a portare prodotti di qualità ma, in questi ultimi giorni, l’azienda ha dovuto ritirare alcuni prodotti dalla vendita a causa di un errore. Nello specifico, l’azienda ha ritirato tutte le frolle ripiene di cioccolato.

Coop ritira le frolle ripiene di cioccolato: ecco perché

L’azienda Coop ha da poco deciso di ritirare dalla vendita nei suoi supermercati tutte le frolle ripiene di cioccolato. Il motivo? Secondo quanto è emerso, questi prodotti possono contenere tracce di sostanze che possono provocare alcune allergie. Nello specifico, in queste frolle possono esserci tracce di latte. Il fatto che siano presenti tracce di latte in questi prodotti non è un problema, ma l’azienda ha riscontrato dei problemi nella stampa delle etichette di questi ultimi. Qui, infatti, non è stato riportato nulla riguardo alla presenza di questi allergeni e questo sarebbe potuto risultare un problema molto grave se qualcuno intollerante al latte avesse acquistato questi prodotti.

Da qui, quindi, parte la decisione dell’azienda di ritirare i prodotti delle frolle ripiene di cioccolato per evitare l’insorgere di queste problematiche. L’azienda ha poi dichiarato che, per chiunque abbia già acquistato questi prodotti ma risulti intollerante al lattosio, sarà possibile richiedere un rimborso. Nello specifico, sarà sufficiente recarsi presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto per ricevere un rimborso di quanto speso o per ricevere un altro prodotto in sostituzione di quello ritirato dall’azienda di supermercati e ipermercati Coop.