CoopVoce è stato il primo operatore virtuale lanciato sul territorio italiano. È stato sottoposto a tre mesi di test, prima di essere reso pubblico e disponibile per tutti. Giorno 1 giugno 2007 poi, è giunto sulla scena come ESP, proveniente dall’accordo tra Coop Italia e TIM, servizio a cui questa compagnia si appoggia per le proprie reti.

Crescendo nel tempo, CoopVoce ha scelto di migliorarsi e lanciare delle offerte nuove e interessanti. In questo modo, molti utenti si sono affidati con maggiore frequenza all’operatore telefonico, che si è conquistato la fiducia di un maggior numero di clienti.

CoopVoce: le ultime interessantissime offerte disponibili per tutti gli utenti

Nel mese di giugno la compagnia si è letteralmente rilanciata con due offerte molto convenienti. Il nome della prima offerta, è TOP 30 e prevede costi di attivazione per i nuovi clienti pari a 10 euro (per attivare la nuova SIM ricaricabile). Per coloro che invece sono già in possesso della SIM, l’attivazione verrà 9 euro. Esattamente come tutte le offerte dell’operatore FULL MVNO, i clienti potranno quindi utilizzare in roaming il bundle messo a disposizione per il traffico nazionale. Non ci esistono quindi preoccupazioni per ciò che riguarda eventuali limiti di traffico al di fuori dei confini nazionali. L’offerta inoltre prevede minuti illimitati verso tutti con 1000 SMS e 30 giga in 4G.

Il nome della seconda è offerta invece Easy+ ed offre 1000 minuti verso tutti, 300 SMS e 3 giga in 4G per internet. Il costo di questa promozione è inferiore rispetto alla precedente. Si parla di 5 euro al mese e non ci sarà bisogno di rinnovo una volta attivata.