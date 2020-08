La nota applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp riceverà molto presto una nuova feature. Secondo quanto pubblicato sul portale Wabetainfo, infatti, nel 2021 verrà rilasciato un aggiornamento che introdurrà la nuova funzione dei messaggi che si autodistruggono dopo sette giorni.

WhatsApp: in arrivo i messaggi che si autodistruggono

L’arrivo di questa nuova funzionalità è stata molto richiesta dagli utenti in quest’ultimo periodo e a quanto pare l’azienda ha ascoltato le loro richieste. La nuova funzionalità si chiamerà “Expiring Messages” e, come suggerisce il nome, farà in modo che i messaggi si autodistruggano dopo sette giorni dal loro arrivo.

Questa funzionalità è già presente sull’app di messaggistica rivale, ovvero Telegram, ma in futuro ne beneficeranno anche gli utenti che utilizzano WhatsApp. Secondo quanto riportato su Wabetainfo, i messaggi che si autodistruggono permetteranno di non ingombrare più la memoria dei propri smartphone a causa delle chat sempre piene di messaggi.

Per il momento, sappiamo che sarà possibile attivare o disattivare questa funzione direttamente dall’app e verrà attivata sia nella chat del mittente sia nella chat del destinatario. Staremo a vedere se i messaggi che si autodistruggono verranno abilitati anche per le chat dei gruppi o solo per le chat singole. Vi ricordiamo che questa nuova feature verrà rilasciata nel 2021, almeno stando a quanto riportato dal sito Wabetainfo.

Nel frattempo, verrà comunque rilasciato fra poche settimane un altro aggiornamento dell’app di messaggistica istantanea WhatsApp che porterà alcune novità molto interessanti per tutti gli utenti. Tra queste, ci sarà l’arrivo dei nuovi sticker animati e dei QR Code.