WhatsApp: le novità del prossimo aggiornamento entusiasmano gli utenti

Se ad oggi il pubblico non si è ancora stancato di utilizzare un’applicazione come WhatsApp, il merito è sicuramente del lavoro fatto. La grande piattaforma di messaggistica istantanea è stata infatti in grado di rendere sempre tutto più semplice anno dopo anno, includendo anche aggiornamenti che hanno fatto epoca.

Molti di questi sono ancora oggi tra quelli più interessanti, anche se ne stanno arrivando tantissimi mese dopo mese. Le funzioni infatti sono cresciute sia di livello che nel numero, e questo di sicuro è un grande vantaggio per tutti coloro che ogni giorno scelgono la piattaforma colorata di verde. Le ultime indiscrezioni hanno portato a galla la voglia degli sviluppatori di lanciare un ultimo aggiornamento prima del mese di settembre. Questo potrebbe portare delle novità molto interessanti, le quali faranno di certo felice il pubblico.

WhatsApp si aggiorna con alcune novità che piaceranno molto agli utenti

Durante gli ultimi giorni molti utenti avranno di certo aggiornato WhatsApp, vista la presenza di alcune novità da inserire nella piattaforma. In molti avranno notato che il rilascio della nuova versione della celebre app di messaggistica ha comportato un’aggiunta molto interessante.

Sono infatti arrivati i nuovi sticker animati ma soprattutto i QR Code. I primi vanno ad arricchire le chat in maniera ancora più divertente e con più varietà, mentre la seconda novità permetterà di aggiungere un numero di telefono in maniera molto più rapida. Inoltre ci sono anche alcune novità marginali, come quella all’interno delle videochiamate di gruppo. Basterà infatti cliccare sulla schermata di una persona per ingrandire la sua finestra rispetto alle altre.