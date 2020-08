Il bonus rottamazione auto può restituire fino a 10.000 Euro di incentivi per il passaggio ad una vettura di ultima generazione. Abbiamo l’imbarazzo della scelta tra decine di modelli ibridi, elettrici ed a gasolio che rispettano i limiti di Legge per le emissioni nocive. Tanti benefici per noi e l’ambiente con l’occasione di rilanciare anche un mercato in deficit. Scopri i dettagli della nuova operazione incentivi.

Rottama la tua auto nel 2020 ed ottieni un bonus incredibile

A partire dal 1 Agosto 2020 sono attivi gli incentivi rottamazione che saranno validi fino al 31 Dicembre 2020 salvo varie ed ulteriori proroghe con possibilità di aumentare i fondi disponibili. Entro questi parametri i clienti che pensano di cambiare vettura possono avere:

4.000 EURO per chi passa ad una elettrica o ibrida con rottamazione (2.000 euro senza rottamazione);

per chi passa ad una elettrica o ibrida con rottamazione (2.000 euro senza rottamazione); 3.500 EURO per chi sceglie una nuova EURO 6 rottamando la sua vecchia auto (importo dimezzato per chi non demolisce un’auto inquinante);

per chi sceglie una nuova rottamando la sua vecchia auto (importo dimezzato per chi non demolisce un’auto inquinante); 6.500 EURO per la rottamazione verso ibrida plug-in con 3.500 EURO per chi non ha un’auto da dismettere;

per la rottamazione verso ibrida plug-in con 3.500 EURO per chi non ha un’auto da dismettere; 10.000 EURO per chi si orienta verso le EV con bonus che scende a 6.000 EURO in caso di mancata rottamazione.

Chi non desidera tornare in strada al volante della propria auto può anche scegliere la micro mobilità, per la quale valgono i bonus bici elettriche che si estendono anche per monopattini ed abbonamenti a mezzi pubblici di trasporto. In tal caso il valore del voucher varia da 500 a 1500 Euro come visto attraverso il link precedente dove si espongono anche le modalità di accesso all’iniziativa del Governo per il rilancio della mobilità eco sostenibile.