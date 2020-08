Anche nel mese di agosto rimangono in vigore alcune norme fondamentali per garantire una minore circolazione del Covid. Anche se il periodo primaverile del lockdown sembra oramai solo un lontano ricordo per molti cittadini, tanti italiani sono ancora costretti ad effettuare le loro attività quotidiane in smart working. In questo senso, Vodafone ha confermato per alcuni clienti una vantaggiosa promozione.

Vodafone, tutti i Giga gratis per le app di videoconferenza

Una delle migliori promozioni del momento resta la Vodafone Pass Smart Meeting. Il provider inglese garantisce Giga illimitati per tutte le app che si ricollegano a servizi di videoconferenza. La Vodafone Pass Smart Meeting può contare su una vasta serie di servizi compatibili. La lista delle app garantisce piena operatività sui software più importanti di genere come Google Meet, Skype, Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom.

Gli utenti che navigheranno su queste app non andranno a consumare la soglia internet della propria ricaricabile. L’offerta messa a disposizione da Vodafone sarà ovviamente a costo zero per i primi tre mesi dal momento dell’attivazione. A scadenza, non sono previste proroghe e nemmeno ipotetici costi extra che si vanno ad aggiungere alla propria ricaricabile di riferimento.

La disponibilità di Vodafone Pass Smart Meeting sarà garantita per una serie di utenti selezionati da Vodafone. Per verificare la presenza dell’offerta è possibile andare nella propria Area Personale dell’app MyVodafone. Un’alternativa è attendere la ricezione di un SMS informativo. L’attivazione dell’offerta si effettua in due modi: direttamente via app o rispondendo in maniera affermativa allo stesso SMS informativo.