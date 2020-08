Poste Italiane ha in serbo alcune interessanti novità per i possessori di PostePay e BancoPosta. Grazie al programma ScontiPoste, ai numerosi vantaggi già previsti su tantissimi settori si aggiunge un’interessante partnership con Eni. Così Poste Italiane sostiene i viaggi estivi dei suoi clienti con una scontistica dedicata all’acquisto del carburante.

Grazie a ScontiPoste infatti, fare rifornimento presso le Eni Station conviene. Pagando con PostePay o BancoPosta si ha diritto all’1% di sconto in cash back che sarà raddoppiato scaricando ed utilizzando l’App Enistation +. Scaricando le App PostePay e BancoPosta si potranno inoltre scoprire tutte le stazioni Eni che aderiscono all’iniziativa. Un programma decisamente interessante soprattutto perché agevola la spesa sostenuta da molti per viaggiare durante il periodo estivo.

Ecco tutti gli sconti previsti da Poste Italiane per l’estate 2020.

Ricordiamo che il programma ScontiPoste attivo già da diverso tempo consente ai possessori di PostePay e BancoPosta di ottenere sconti esclusivi fino al 50% su numerosi settori. Attualmente il programma di Poste Italiane ha subito alcune variazioni che hanno interessato la promozione del settore turistico. Così, oltre alla scontistica relativa ai rifornimenti presso le Eni Station, Poste prevede tantissimi sconti anche sui soggiorni. Tra questi riferiamo le seguenti promozioni:

– il 10% di sconto in cashback con Hometrips che consente di prenotare alloggi turistici disponibili in tutto il mondo in via promozionale dal 1 luglio al 30 settembre;

-il 5% sulle vacanze disponibili con Alpitour. L’offerta è valida verso tutte le maggiori spiagge dell’Italia, Grecia, Canarie, Baleari, Mar Rosso, Messico e Cuba;

-il 3% sui viaggi con Grimaldi Lines per quanto riguarda i collegamenti marittimi verso la Sicilia, la Sardegna, la Spagna, Grecia, Marocco, Tunisia e Malta;

-il 5% sulle strutture alberghiere scelte da Voihotels con i suoi esclusivi soggiorni nelle località più paradisiache d’Italia;

-il 5% sulla prossima vacanza estiva presso la struttura VOI Marsa Sicla Resort immersa tra i profumi dell’incantevole Sicilia.

Queste e molte altre promozioni sono visionabili sulla sezione ScontiPoste di Poste.it.