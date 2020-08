Carrefour asseconda le richieste e le necessità dei consumatori italiani con il lancio di una campagna promozionale definita a lunghi tratti quasi folle, proprio per la volontà dell’azienda di cercare di abbassare al massimo i prezzi di vendita, regalando nel contempo buoni sconto da spendere in un secondo momento.

Fino al 5 agosto, in tutti i punti vendita sparsi per il territorio (non quindi sul sito ufficiale), gli utenti si ritrovano a poter acquistare i prodotti che più desiderano, ricevendo un coupon da spendere poi in un secondo momento. Per ottenerlo non è necessario superare un determinato livello di spesa, né seguire un iter specifico, basterà infatti aggiungere al carrello il prodotto contrassegnato (il buono sconto è cumulabile).

Gli smartphone inclusi all’interno della campagna promozionale sono sicuramente interessanti, parlando prima di tutto del mondo Android incrociamo Huawei P30 Lite New Edition in vendita a 279 euro, Samsung Galaxy A71 a 399 euro, Samsung Galaxy A51 a 249 euro, Galasxy A40 a 199 euro, Xiaomi Redmi Note 8T disponibile a 179 euro, Samsung Galaxy A20e commercializzato a 149 euro, per finire poi con l’economico Xiaomi Redmi 8A a 119 euro.

I top di gamma vengono toccati solamente parlando di Apple, qui infatti si trovano iPhone 11 a 829 euro (con buono sconto di 159 euro) o Apple iPhone SE 2020 a 499 euro (con buono di 100 euro).

Il volantino Carrefour lo trovate inserito nel dettaglio precisamente qui sotto.