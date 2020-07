MediaWorld si distingue dal resto del mondo della rivendita di elettronica lanciando una serie di campagne promozionali differenti le une dalle altre, senza però andare a toccare il settore degli smartphone ed i dispositivi mobile in generale.

Tutti gli acquisti potranno essere completati prevalentemente sia sul sito ufficiale che nei punti vendita in Italia, salvo indicazioni differenti. Le spese di spedizione non sono state scontate, pertanto l’utente dovrà necessariamente pagarle per ricevere la merce direttamente al proprio domicilio (anche al superamento di una determinata soglia minima di spesa). Discorso diverso per quanto riguarda il Tasso Zero, coloro che spenderanno più di 199 euro avranno piena facoltà di richiedere un finanziamento senza interessi, da restituire poi in comode rate fisse.

Volantino MediaWorld: tantissimi sconti e prezzi bassi per gli utenti

Ultimo giorno di disponibilità per una campagna promozionale sicuramente interessante, stiamo parlando degli Apple Days, al suo interno MediaWorld ha posizionato una miriade di sconti applicati sui principali prodotti del brand dell’azienda di Cupertino, tra questi troviamo MacBook, Apple iPad, iPhone e Apple Watch.

In alternativa sarà possibile appoggiarsi alle migliori promozioni applicate su lavatrici, frigoriferi e tanti altri prodotti sul generis, tutti acquistabili anche con Tasso Zero completamente senza interessi, e versamento della prima rata a partire dal mese di Settembre 2020.

Se interessati, infine, all’acquisto di un grande elettrodomestico (anche da incasso) di casa Samsung, ricordiamo essere disponibile la consegna in casa gratuita fino al 2 agosto 2020.