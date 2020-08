Nel corso di questa stagione estiva abbiamo già mostrato alcune rimodulazioni dei prezzi per i provider di telefonia. Dopo TIM e Vodafone, anche WindTre ha deciso di modificare alcune sue tariffe. Per la prima volta, dall’avvenuta fusione tra i due brand Wind e 3 Italia, sono in aumenti i costi per molti abbonati.

WindTre, i costi sono in rialzo per tutti questi abbonati

I rincari sui costi sono presenti per tutti gli abbonati che hanno già attiva una delle versioni della ricaricabile MIA Special Edition. Oltre alle modifiche per i prezzi, per gli abbonati con MIA Special Edition è previsto anche un cambiamento per quanto concerne le soglie di consumo.

A differenza delle precedenti rimodulazioni sui prezzi, per gli abbonati con MIA Special Edition non è previsto un sovrapprezzo fisso. La rimodulazione avrà per alcuni utenti un valore minimo di pochi centesimi e per altri un valore massimo di 4 euro.

Per quanto concerne i consumi vi sarà una modifica proporzionale. Per fare un esempio, i clienti che dovranno pagare 10,99 euro per la tariffa mensile, potranno beneficiare di consumi illimitati per telefonate ed SMS a cui si aggiungono anche 40 Giga per la navigazione in internet.

Tutti gli utenti interessati da questo provvedimento di WindTre sono stati raggiunti durante gli scorsi mese e le scorse settimane attraverso degli opportuni SMS informativi. Il rincaro sui costi è entrato in vigore lo scorso 12 Luglio. Dato che è trascorsa la data limite, per gli abbonati ora non è più possibile effettuare la disdetta gratuita del contratto.