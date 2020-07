La Go 50 Top+ di WindTre è la promozione che prova a sfidare le principali realtà del settore delle telefonia mobile, è infatti una promozione che promette l’accesso a 50 giga di traffico a soli 5,99 euro al mese, ma solo in versione operator attack.

Tutte le migliori offerte sono, indipendentemente dall’azienda, disponibili in esclusiva per una ristretta cerchia di consumatori; anche WindTre non si discosta da quanto siamo solitamente abituati a vedere, riservando la Go 50 Top+ agli uscenti da Iliad e MVNO (con l’esclusione però dei semi-virtuali, quali sono Kena Mobile, ho.Mobile e LycaMobile).

La portabilità è sempre strettamente necessaria, come anche l’acquisto della SIM ricaricabile al prezzo finale di 10 euro, non è invece previsto il pagamento di un contributo fisso per l’attivazione della promozione.

WindTre: la promozione che tutti vogliono

La Go 50 Top+ è apprezzata da tutti principalmente per il prezzo di vendita, corrispondente per l’esattezza a 5,99 euro al mese, da versare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile. Tutto questo per godere di un bundle davvero invidiabile, infatti sarà possibile accedere a minuti illimitati per telefonare a chiunque, 50 giga di traffico e 200 SMS verso tutti i numeri in Italia.

Coloro che vogliono qualcosa in più, senza comunque dover spendere cifre particolarmente elevate, possono attivare la versione Easy Pay. Presenta sempre un costo di 5,99 euro al mese, ma permetterà di accedere a 100 giga, minuti illimitati e 200 SMS; il pagamento dovrà avvenire tramite conto corrente bancario, con vincolo contrattuale della durata di 24 mesi, periodo entro il quale se richiesta la portabilità comporterà il pagamento di una penale aggiuntiva.