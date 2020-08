La nuova iniziativa Fastweb per l’estate 2020 potrebbe far felice più di un milione di abbonati. La compagnia ha infatti deciso di fare un regalo ai propri clienti; la promozione è rivolta a tutti gli utenti in possesso di un abbonamento sia per la rete mobile che per quella domestica e si affianca al traffico dati già disponibile al cliente.

Fastweb vuole dunque premiare la clientela che ha deciso di affidarsi completamente al gestore, garantendo un’estate piena di Giga per rimanere sempre connessi. Per farlo ha deciso di regalare ben 50 Gigabyte di traffico dati da consumare nel periodo che va dall’1 di agosto fino al 31 dello stesso mese.

Fastweb: in regalo 50 GB di traffico dati

Dopo le numerose segnalazioni di migrazione dei servizi da rete Tim a rete WindTre da parte degli utenti e la comunicazione dell’accordo siglato con la compagnia nata dalla fusione dei due colossi delle telecomunicazioni, ora Fastweb ha deciso di fare fare un regalo ai propri clienti più fedeli. A ricevere il regalo, come anticipato, tutti gli utenti ad essersi affidati alla compagnia sia per la rete fissa che per la mobile.

L’iniziativa è collegata al programma LiveFast; con LiveFast, il portale esclusivo Fastweb, gli utenti potranno accedere a tanti servizi esclusivi tra cui un gioco a premi valido dal 13 luglio al 16 di agosto. Nel caso in cui foste tra i fortunati a cui spettano i 50 GB di traffico omaggio riceverete un SMS con la comunicazione del premio; il premio alla fedeltà non richiede nessuna attivazione, inoltre i Giga ricevuti in regalo verranno consumati prima di quelli presenti nell’abbonamento.