Il nuovo operatore unico WindTre ha recentemente avviato una nuova campagna SMS winback, indirizzata ad alcuni ex clienti 3 Italia, che in precedenza hanno lasciato il consenso commerciale.

Questi clienti potranno recarsi in un negozio ed effettuare la migrazione verso i sistemi del brand unico attivando una delle offerte della gamma WindTre MIA dedicate. Scopriamo nel dettaglio l’offerta.

Torna in WindTre con un’offerta della gamma Mia

L’operatore aveva aperto dal 18 Maggio 2020 la prima fase del cosiddetto meccanismo di “soft migration“, ossia la possibilità per i già clienti ex brand 3 di passare spontaneamente ad una delle attuali offerte standard. Grazie a questa procedura non è necessario cambiare la SIM ma si effettuerà di fatto la migrazione verso il nuovo sistema gestionale di WindTre, abbandonando così il vecchio database di 3 Italia pur mantenendo il seriale 893999 originario.

Nel mese di giugno 2020 è partita la fase successiva del processo di migrazione, che prevede delle offerte speciali personalizzate per alcuni ex clienti del brand 3 Italia. In particolare con quelle della gamma MIA dedicate, denominata MIA Play e All In. A partire dallo scorso 30 luglio 2020 invece, l’operatore ha avviato una campagna con SMS personalizzati che invitano il cliente ancora presente nei sistemi ex 3 a recarsi in negozio per effettuare la soft migration cambiando la propria offerta.

Vi sottolineiamo che per la gamma MIA per Play e All-In sono disponibili un totale di 46 offerte con combinazioni diverse, tutte con minuti illimitati, 100 SMS e Giga variabili, a partire da un minimo di 20 Giga al mese a un massimo di 120 Giga al mese. Nel caso delle offerte su credito residuo il prezzo varia da un minimo di 7.99 euro al mese a un massimo di 24.99 euro al mese, mentre nella variante Easy Pay va da 6.99 euro al mese a 21.99 euro al mese. Per scoprire tutti i dettagli delle offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.