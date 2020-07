Guidando per le vie del centro e nei vicoli non è difficile imbattersi in schiere di bici elettriche e monopattini. Non sono solo mezzi per ragazzini e non sono giocattoli. Per merito del bonus mobilità 2020 chiunque può ottenere il tanto agognato voucher da 500 EURO che, diciamocelo, potrebbe non bastare nel caso in cui decidessimo di acquistare una eBike di un certo spessore.

Spesso è necessario disporre di bici potenti che riescano ad affrontare sentieri impervi e salite ripide con un peso importante. La scelta di un modello basic non è consigliabile. Ecco perché possiamo orientarci su un modello Top a costo zero ottenendo ben 1500 EURO di sconto da spendere come meglio si crede. Possiamo usarli per azzerare il costo o integrarli per una bicicletta costosa ammortizzando la spesa. Vediamo come fare.

Bonus Mobilità 2020 azzera la spesa per bici elettrica o monopattino

Sappiamo che il Governo ha stanziato qualcosa 220 milioni di euro a favore del settore micro mobilità che ha il compito di sviare l’attenzione dai veicoli inquinanti. Sempre più numerosi sono i mezzi ecologici che circolano per le nostre strade. La maggior parte di essi è stata ottenute con il voucher voluto dal Ministero dei Trasporti che è in procinto di pubblicare la nuova app per la riscossione del bonus tramite fattura o scontrino parlante. Così si ottengono 500 EURO che valgono, in questa prima fase, per acquisti spontanei in negozi fisici ed in rete.

Ma noi vogliamo di più e per arrivare ai tanto discussi 1500 EURO ci serviamo degli incentivi rottamazione che valgono nella fattispecie per le auto EURO 3 portate dallo sfasciacarrozze. In questo caso si ottiene il massimo rendimento una tantum per la dismissione dei veicoli. Si potrà spendere il bonus come meglio si crede sia per l’acquisto di eBike o monopattini che per abbonamenti a mezzi pubblici come bus, metro, filobus ed altre soluzioni di viaggio.

Tanti ne stanno approfittando evitando così ulteriori costi aggiuntivi come assicurazione del messo, revisione, tagliandi e bollo auto. Ci si sposta in bici al solo costo della ricarica elettrica necessaria per alimentare la bicicletta.