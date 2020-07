Nelle ultime settimane l’applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp ha introdotto alcune novità che hanno reso felici tutti gli utenti del mondo e nonostante questo, non ha intenzione di fermarsi qui.

Nelle scorse ore infatti, un nuovo aggiornamento rilasciato per Android e iOS ha portato in campo il supporto per gli stickers animati. Il colosso lo sa che deve continuamente stare al passo con il “volere” degli utenti per non perdere il primato di applicazione più utilizzata al mondo, soprattutto dopo l’aggiunta di tantissime novità anche su Telegram.

WhatsApp: arrivano gli sticker su Android e iOS

Gli sticker animati non sono una grossa novità all’interno delle app di messaggistica. Ricordiamo, infatti, che queste sono disponibili da tempo su Telegram. Nonostante sia abbastanza semplice, la novità permetterà agli utenti di dare ancora più espressività ai loro messaggi. Ecco cosa bisogna fare per poter usare i nuovi sticker.

Il colosso, in seguito all’annuncio ufficiale di qualche settimana fa, li ha finalmente resi disponibili sull’applicazione grazie ad un nuovo aggiornamento software. Per festeggiare l’introduzione del supporto di questi, l’azienda ha già deciso di aggiungere il primo set di sticker animati all’interno dello store ufficiale. In contemporanea, ha anche confermato il prossimo arrivo dei codici QR per l’aggiunta dei contatti.

Come già detto, le due feature sono arrivate in campo grazie al nuovo update dell’app rilasciato nelle scorse ore. Questo, è disponibile sia per dispositivi iOS che per dispositivi Android. Vi consigliamo quindi, se ancora non l’avete fatto, ad aggiornare l’applicazione per testare con mano le novità appena introdotte. D’ora in poi tutti gli utenti potranno esprimersi con sticker animati di ogni tipo.