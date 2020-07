Nel corso del Lockdown, come c’era da aspettarsi, sono proliferate online molteplici fake news e bufale il cui unico scopo è stato quello diffondere panico e disinformazione fra gli utenti Italiani. Dopo la diffusione delle notizie false relative al 5G, quindi, nelle ultime settimane è si è parlato molto dell’introduzione di una nuova tassa, la cosiddetta “Virus Tax”. Quest’ultima, infatti, rientra tra le fake news maggiormente circolate nel periodo post-Lockdown. Stando a quanto appurato online, quindi, questa nuova tassa verrà presto introdotta per risanare le tasche del nostro paese. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Virus Tax: la tassa non si farà, attenzione alle fake news online

Le notizie circolate online relative all’introduzione della Virus Tax hanno ricevuto in poco tempo milioni di critiche da ogni angolo d’Italia. Fortunatamente, però, la Vice Ministra Laura Castelli per il Ministero dell’Economia, ha prontamente smentito le notizie, confermando quindi che si tratta di una Fake News. Ecco di seguito quanto affermato dalla Vice Ministra:

“In queste ore, gira con insistenza, nelle varie chat, l’ennesima bufala. Voglio dirlo con forza, non c’è nessuna “Virus Tax”. Abbiamo chiuso un decreto con le risorse deliberate dal Parlamento, che ha autorizzato uno scostamento dei saldi di bilancio di 25 miliardi. Chiunque voglia speculare con false notizie su eventuali tasse, si metta la mano sulla coscienza. Non c’è nulla di più falso. In un momento particolarmente delicato per il Paese, mi sento di chiedere un aiuto anche al mondo dell’informazione per isolare le fake news. Noi, maggioranza e opposizione, stiamo collaborando, più che mai, per mettere in campo tutte le misure necessarie a fronteggiare gli effetti del coronavirus, sia dal punto di vista sanitario, che da quello economico. Faremo tutto quello che serve per sostenere l’Italia e gli italiani.”