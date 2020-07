La torna in WindTre che nessuno si sarebbe effettivamente aspettato di vedere è la Go 50 Fire Plus, una splendida promozione che promette all’utente medio la possibilità di mettere le mani su ben 50 giga di internet alla massima velocità attualmente disponibile, pagando comunque un canone che non supera i 6,99 euro al mese.

Distribuita nella maggior parte dei casi in versione SMS winback, ma sono state presentate segnalazioni anche in versione operator attack (quindi per i clienti di Iliad o di un MVNO), l’offerta in oggetto richiede necessariamente la portabilità del numero originario, nonché il pagamento di 10 euro per l’acquisto della corrispettiva SIM ricaricabile, su cui si dovrà proprio portare il proprio numero. A differenza delle consuete versioni Easy Pay, la suddetta non obbliga il consumatore ad accettare dei vincoli contrattuali, ciò sta a significare che si potrà decidere di abbandonare WindTre in un qualsiasi momento senza doversi preoccupare di penali o di quant’altro.

WindTre: la promozione è davvero speciale

La promozione di casa WindTre viene ritenuta tra le più speciali in assoluto principalmente per il prezzo di vendita, corrisponde infatti a soli 6,99 euro al mese, da versare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile, tutto per godere di 50 giga di internet alla massima velocità attualmente disponibile, passando per 200 SMS da inviare ad ogni numero in Italia, concludendo con i classici minuti illimitati da utilizzare per telefonare a chiunque si desideri.

L’attivazione, essendo nella maggior parte dei casi distribuita via SMS, è possibile solamente nei punti vendita, previa presentazione del messaggio ricevuto sul proprio numero di telefono (non è ad ogni modo cedibile a terzi).