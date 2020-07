Iliad: due offerte ancora disponibili fino a 50 giga e una novità

Iliad mostra sempre di più una grande affinità con il pubblico. Visto che negli ultimi tempi la concorrenza ha aumentato il numero di offerte, l’azienda proveniente dalla Francia sta puntando a difendersi con tutte le sue forze.

Obiettivo è quello di continuare a crescere, proprio come Iliad ha fatto negli ultimi due anni e mezzo. Per difendersi dalle minacce esterne, il provider italiano ha scelto di lasciare ancora disponibile sul sito ufficiale due offerte ormai conosciute da tutti. Queste hanno dato grandi soddisfazioni al gestore, visto che fin dal primo giorno sono stati in grado di portare una grande affluenza. Inoltre i dati parlerebbero chiaro: Iliad è il gestore che più di tutti sta crescendo insieme a tutti gli operatori virtuali.

Iliad, la crescita è costante mentre il gestore continua a proporre le sue migliori offerte sul sito ufficiale

Il sito ufficiale di Iliad mostra ancora le due offerte migliori, le quali includono davvero tutto al loro interno anche se in maniera diversa. Stiamo parlando della Giga 50 e della Solo Voce, soluzioni molto simili ma diverse per l’aspetto Internet. La prima infatti offre oltre a minuti ed SMS senza limiti verso tutti anche 50 giga di traffico dati in 4G. La seconda invece si limita solo a minuti ed SMS senza limiti. I prezzi ovviamente sono diversi: la prima costa 7,99 €, mentre la seconda 4,99 € al mese.

Infine sembra che i dati vertano ancora una volta a favore di Iliad. AGCOM avrebbe elaborato alcune stime dichiarando che Iliad in questo momento è l’unico gestore in crescita con il +2,5% durante il primo trimestre del 2020.