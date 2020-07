In queste settimane estive sono numerose le iniziative di telefonia a tutto vantaggio degli utenti. Uno dei provider più attivi sul mercato è ovviamente WindTre. Già nelle precedenti occasioni abbiamo mostrato le principali offerte garantite dal nuovo gestore. Per contrastare TIM, il provider ha ora pensato ad una doppia iniziative per premiare i clienti più giovani.

WindTre, la duplice offerta per tutti gli utenti con meno di 30 anni

Ancora per pochi giorni sarà possibile attivare la WindTre Young in una sua duplice e vantaggiosa veste.

La prima versione di WindTre Young mette a disposizione di tutti gli abbonati consumi illimitati per quanto concerne chiamate e messaggi con la presenza di 80 Giga per la navigazione internet con rete 4G. Gli utenti dovranno spendere una quota di 9,99 euro per il rinnovo mensile dell’offerta. Il prezzo sarà valido per i primi tre rinnovi. A partire dal quarto il costo fisso passerà ad 11,99 euro.

La promozione, con questo costo, è valida per tutti gli abbonati che scelgono la formula di pagamento Easy Pay, ovvero la fatturazione automatica con carta di credito o conto corrente. Presente anche un bonus con Giga illimitati a costo zero per i primi tre mesi.

La seconda versione di WindTre Young è valida per tutti i clienti che scelgono di pagare con credito residuo. Il bundle presenta in questo caso 40 Giga internet con minuti ed SMS illimitati. Disponibile anche un bonus di 100 Giga gratuiti sempre per i primi tre mesi. Il costo resta di 9,99 euro per i primi tre rinnovi e di 11,99 euro per quelli successivi.