Quando, quando, quando. Sapere quando delle nuove puntate di Peaky Blinders e After Life arriveranno su Netflix è diventato ormai un affare di stato: le domande a tal proposito non fanno che aumentare, ma purtroppo non si può dire altrettanto per le risposte, le quali continuano a rimanere abbastanza vaghe e non concedenti alcun dettaglio saliente su delle possibili date.

Due dei titoli più rinomati di Netflix hanno scatenato l’isteria sui social, ma noi possiamo svelarvi di più al telefono al riguardo?

After Life e Peaky Blinders: le nuove puntate arriveranno appena possibile, ecco le novità in merito

La pandemia che ha coinvolto tutto il globo ha reso ben difficile continuare le riprese delle diverse serie TV, ma nonostante tutto se vi è qualche titolo che da questa situazione non poteva che giovarci quello è Peaky Blinders. Secondo lo stesso ideatore, infatti, la sesta stagione tarderà ad arrivare di qualche mese, ma ciononostante sarà più perfetta di quello originariamente programmato: sarà la migliore di sempre. Gli spettatori interessati, dunque, dovranno attendere ancora alcuni mesi puntando, seconda nostra opinione, sul 2021 come anno d’uscita dell’attesa mia stagione, la quale riprenderà proprio dal punto in cui si è conclusa.

Per quanto concerne After Life, invece, la dark comedy è tornata sui cataloghi di Netflix giusto in aprile con la sua seconda stagione. Pare dunque ovvio che per potersi gustare del sano umorismo britannico sarà necessario attender il prossimo anno, periodo in cui usciranno anche gli stand up comedy di Ricky Gervais, interprete di Tony.