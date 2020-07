Negli ultimi mesi, a causa del prolungato periodo di quarantena passato in casa, molteplici serie TV Netflix hanno ottenuto un ulteriore successo inaspettato. Tra i titoli maggiormente apprezzati nel corso delle ultime settimane, troviamo anche Lucifer, Vis à Vis e The Witcher che, già da tempo, rappresentano un must per chiunque si avvicini al mondo delle serie TV. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Lucifer, Vis à Vis e The Witcher, ecco i dettagli sul futuro delle serie

Iniziamo con Lucifer. Fra i titoli sopra citati, quest’ultimo è in assoluto quello più atteso dagli utenti di Netlfix di tutto il mondo. Ciononostante, però, la situazione sembrebbe essere più complicata del previsto. A causa dell’emergenza Covid-19, infatti, la produzione ha dovuto bloccare temporaneamente tutte le riprese, lasciando per mesi e mesi tutti i fans senza un briciolo di speranza. Pochi giorni fa, però, Netflix ha pubblicato finalmente la data ufficiale: Lucifer 5 arriverà sul piccolo schermo il prossimo 21 Agosto.

Proseguiamo con Vis à Vis. Negli ultimi mesi la serie televisia ha ottenuto parecchio successo, specialmente con l’ultima season che ha chiuso definitivamente l’intera saga. Ciononostante, però, di recente la produzione spagnola si è dedicata allo spin-off della serie che andrà in onda su Netflix molto presto e che, ad oggi, prevede ben due stagioni.

Terminiamo infine con The Witcher. La serie TV fantasy, tratta dall’omonimo libro, ha riscosso in pochissimo tempo un enorme successo. La prima stagione, come ben sappiamo, è andata in onda lo scorso dicembre e, ad oggi, i fan attendono con ansia il rilascio della seconda stagione, confermata ormai da diverso tempo. Purtroppo, però, non ci sono notizie in merito ad una possibile data di rilascio.