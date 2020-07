Huawei: EMUI 10.1 ed EMUI 11, ecco novità e liste di aggiornamento

Huawei sta attraversando un periodo di certo non florido, viste le regole imposte dal governo americano ormai mesi addietro. Il colosso cinese si è visto infatti negare le autorizzazioni per installare sui propri smartphone i servizi di Google, così da penalizzare e non poco tutti coloro che avevano intenzione di acquistare un dispositivo dell’azienda.

Nel frattempo però lo sviluppo continua, e la dimostrazione starebbe proprio all’interno delle interfacce basati su Android. La EMUI 10.1 è arrivata ormai alla fine della sua distribuzione, con gli ultimi dispositivi che devono ancora riceverla.

Le novità sono davvero tante e le elenchiamo a seguire: Animazione per le impronte digitali, Always On Display: (Colorato), Multi-finestra, Pannello di controllo multi-dispositivo, Design ottimizzato, Risposta alle chiamate da computer Huawei, Editing di file, Condivisione dello schermo, Navigazione multi-dispositivo, Assistente Huawei, Sicurezza. Qualcuno si sarebbe però già focalizzato sulla EMUI 11.

Huawei: la EMUI 10.1 ha quasi terminato il rollout, ecco anche la lista per la EMUI 11

EMUI 10.1

Huawei P30,

Huawei P30 Pro,

Huawei Mate 20,

Huawei Mate 20 Pro,

Porsche Design Huawei Mate 20 RS,

Huawei Mate 20 X (connessione 4G),

Huawei Mate 20 X (connessione 5G),

Huawei nova 5T,

Huawei Mate Xs,

Huawei P40 lite,

Huawei nova 7i,

Huawei Mate 30,

Huawei Mate 30 Pro,

Huawei Mate 30 Pro 5G,

Huawei MatePad Pro,

Huawei MediaPad M6 da 10.8 pollici.

EMUI 11