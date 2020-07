Gli smartphone Pixel sono molto apprezzati, soprattutto per l’esperienza “pura” di Android che offrono agli utenti. Tuttavia, ogni generazione di Pixel ha incontrato un problema hardware. A pochi mesi dal suo primo compleanno, sembra che il Pixel 4 XL non sia in grado di sfuggire alla maledizione e la causa strutturale del problema potrebbe essere in realtà persino peggiore del problema stesso.

Secondo quanto dichiarato dagli utenti possessori del device, il Pixel 4 XL sembrerebbe troppo semplice “da aprire”. In poche parole, il retro in vetro dei loro telefoni ha iniziato a staccarsi, iniziando dall’angolo e peggiorando arrivando ai bordi del dispositivo.

Google Pixel 4 XL ha problemi di batteria

Alcuni potrebbero pensare che sia semplicemente un problema di colla debole dovuta ad una quantità eccessiva di calore dopo aver usato troppo il telefono. Questa è una teoria plausibile ma una spiegazione piuttosto spaventosa è stata offerta da qualcuno su Reddit. Un utente afferma di essere un direttore generale di un negozio uBreakiFix, uno dei partner di Google per la riparazione dei suoi telefoni Pixel.

Secondo questo tecnico, Pixel 4 XL ha un problema noto (a loro e a Google) che riguarda fragili connettori della batteria che si rompono anche con l’uso normale. Questo, a sua volta, fa gonfiare la batteria abbastanza da spingere verso l’alto il pannello di vetro. In tal caso, gli utenti interessati devono preoccuparsi di qualcosa di più di una semplice cover posteriore allentata.

Una batteria gonfia all’interno di uno smartphone può rivelarsi pericoloso, soprattutto dopo anni di intenso utilizzo. Non è, tuttavia, una cosa comune, soprattutto in un telefono che è stato lanciato proprio lo scorso ottobre. Google deve ancora rispondere sia alle segnalazioni che alle accuse, ma non sta andando bene per il marchio Pixel, specialmente quando Pixel 4a è già in ritardo e si prevede che Pixel 5 sarà un po ‘deludente.