Anche WindTre si propone di contrastare Iliad e gli operatori virtuali principali attraverso delle offerte che mirano a incuriosire i clienti dei rivali convincendoli ad effettuare il trasferimento del numero. Al fine di raggiungere tale obiettivo, WindTre presenta delle offerte operator attack che sono disponibili a partire da soli 5,99 euro al mese.

WindTre Go: ecco le offerte operator attack per i clienti Iliad e MVNO!

Le offerte operator attack dedicate ai clienti Iliad e MVNO fanno parte del pacchetto WindTre Go che prevede delle opzioni decisamente low-cost.

La tariffa rivolta ai clienti MVNO, ad esempio, è disponibile a soli 5,99 euro al mese. Si tratta dell’offerta WindTre Go 50 Top Plus, che prevede: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

Un costo altrettanto economico è previsto dalla tariffa WindTre Go 50 Fire Plus. L’offerta è dedicata ai clienti Iliad, Fastweb e PosteMobile e prevede: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile. Il costo da sostenere per il rinnovo mensile in questo caso è di soli 6,99 euro.

A soli 9,99 euro al mese, invece, i clienti provenienti da Lyca Mobile possono ottenere l’offerta WindTre Go 50 Special Plus che prevede: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

Le offerte elencate non prevedono alcun costo di attivazione e possono essere richieste direttamente online, tramite il sito ufficiale dell’operatore. Sarà sufficiente sostenere una spesa di 10,00 euro, per la nuova SIM; e una prima ricarica pari all’importo necessario per saldare il primo rinnovo.