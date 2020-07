Vodafone Happy Friday: promozioni da 50GB e un regalo incredibile

La voglia di Vodafone di riscatto è sempre più grande soprattutto dopo che tanti gestori sono riusciti a portargli via diversi utenti. Il grande colosso del mercato della telefonia mobile vuole infatti riprenderseli senza troppi giri di parole, e proprio per questo ha pensato ad una campagna promozionale per il prossimo mese. Nel frattempo quella già poste in essere a giugno continua a girare con grandi risultati.

Qualcuno però continua a strizzare l’occhio ad aziende rivali come ad esempio Iliad, che negli ultimi tempi ha raccolto un gran numero di consensi. Allo stesso tempo Vodafone ha deciso di spingere sempre di più con le sue concessioni verso i suoi utenti, proprio per convincerli a restare. Oggi è venerdì e ci sono tantissime offerte da prendere al volo ma soprattutto il solito regalo dell’iniziativa Happy Friday. Gli utenti potranno infatti beneficiare di 6 mesi gratis di Amazon Prime, 10% di sconto con Booking.com, 1 mese di Cinema o Entertainment di NOW TV.

Il primo mese è GRATIS, poi si rinnova a 1,99 euro al mese.

Vodafone, ecco le migliori offerte di giornata utili a rientrare

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

7 euro per ogni mensilità

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2