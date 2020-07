Oggi si celebra la giornata mondiale di Snake, l’intramontabile giochino Nokia che, un po’ di tempo fa, prima dell’avvento degli smartphone, ha saputo tenerci incollati al cellulare per ore. Per l’occasione, HMD Global – la casa dei telefoni Nokia – ha deciso di offrire agli utenti la possibilità di fare un tuffo nel passato e giocare ad un classico per eccellenza, utilizzando un feature phone.

Chi vuole, infatti, può acquistare la versione rivisitata ed aggiornata di Nokia 5310 profittando di uno sconto del 10% su Amazon. La promozione sarà valida fino al prossimo 19 luglio, e chi vorrà potrà celebrare il World Snake Day sui Social usando gli hashtag #WorldSnakeDay e #Nokiamobileit, mostrando a tutti i propri punteggi.

Nokia, oggi celebriamo il World Snake Day con una promozione online

Nokia 5310 è disponibile su Amazon al prezzo di 45 euro, con un risparmio del 10%. Questo telefono cellulare è dotato di un lettore MP3 e di una radio FM, oltre ad una batteria a lunghissima durata. Si tratta di un dispositivo certamente adatto per i più nostalgici e gli amanti del retro’, ma anche per le persone più anziane e poco familiari con il mondo degli smartphone, o comunque per chi desidera un secondo cellulare da utilizzare all’occorrenza, per esempio per contatti di lavoro, o da portare al mare quando non si vuole rischiare nulla di spiacevole portando con sé uno smartphone.

Nokia 5310 è dotato di uno schermo QVGA da 2,4 pollici con pulsanti musicali dedicati ed è alimentato dal processore MT6260A, accompagnato da 8 MB di RAM e 16 MB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD fino a 32 GB.