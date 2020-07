Non aver saldato i conti con la sicurezza stradale può rivelarsi, alle volte, pericoloso, soprattutto quando si tratta di multe che si protraggono nel tempo e finiscono con il far aumentare il loro costo vertiginosamente. Grazie al decreto del 2019, però, gli automobilisti di tutta Italia possono trarre un sospiro di sollievo e ottenere la possibilità di stralciare tutte quelle multe e quei bolli auto non onorati senza alcun problema: è così, dunque, che i provvedimenti subiti dal 2000 al 2010 compresi nella cifra dei 1000 euro sono oggetto di condono.

Multe stralciate: ecco i dettagli previsti dal Governo Conte per la Pace Fiscale

Decretato con la finalità di condurre il Paese ad una pace fiscale, tale meccanismo fa parte dei piani del 2019 del Governo Conte e prevede, al suo interno, diversi punti importanti. Prima di vedere quali questi sono, occorre precisare che attraverso tale provvedimento non è la multa che viene cancellata, bensì la cartella esattoriale che nd deriva. Il meccanismo prevede al suo interno:

L’introduzione della Rottamazione ter 2019 grazie alla quale il cittadino può onorare il suo debito senza l’accrescimento dovuto ad interesse e sanzioni; in questo caso la procedura avrà durata quinquennale.

Stralcio delle cartelle bollo auto fino alla cifra di 1000 euro.

Per far “parte” di tale condono, comunichiamo ai nostri lettori non occorre alcuna domanda da presentare poiché, secondo quanto previsto, i debiti sono stati e saranno cancellati in automatico da parte degli enti predisposti.

