Le cartelle esattoriali rappresentano da anni immemori un problema per lo Stato, soprattutto quando queste vengono deliberatamente ignorate dai cittadini e diventano inevase. La quota di denaro che il Fisco conto attualmente in credito è molto cospicua, ma ciononostante la stessa potrebbe non pervenire mai nelle casse statali a causa di un ipotetico maxi condono.

Risultante una semplice idea, al momento non c’è nulla di certo sotto questo punto di vista, ma chissà, visti il Covid 19 e tutte le agevolazioni finora erogate, tale possibilità non è poi così remota.

Cartelle esattoriali: ipotetico addio per i debiti di migliaia di cittadini

Sono numerosi i debiti fiscali che il Fisco è in attesa di riscuotere, ma purtroppo alcuni di questi potrebbero non giungere mai nelle casse dello Stato visto che sono intestati a soggetti nullatenenti o impossibilitati ad onorare i loro debiti.

Ad appoggiare l’idea di un condono tombale, dunque, vi è Matteo Salvini che nella giornata di ieri si è espresso chiaramente in merito alla situazione, affermando che: “Ci sono 8 milioni di cartelle esattoriali pronte all’invio dall’Agenzia delle entrate che ti chiedono fai la media 100 euro, ma quei 100 euro rischiano di essere la mazzata decisiva per famiglie e imprese. Allora io Stato ti chiedo il 20% e tu torni a vivere. O ricostruisci così o non riparti più”.

Come già detto, in ogni caso, per ora in merito a tale decisione non si sa niente di sicuro: le chiacchiere sono numerose e di teorie ne sono nate a volontà. Solo in tempo, purtroppo, potrà dirci se il condono si farà o non so farà.