MediaWorld: tante nuove offerte a prezzi strepitosi per poco tempo

MediaWorld ha deciso di sfidare tutti i diretti concorrenti con il lancio del suo nuovo volantino ormai qualche tempo fa. All’interno di quest’ultimo sono raccolti tutti i migliori prezzi, i quali si vanno ad applicare ai migliori dispositivi soprattutto in ambito tecnologico. Ciò vuol dire che anche gli smartphone beneficeranno di grandi sconti. La campagna promozionale è attiva fino a domani, per cui avete ancora un po’ di tempo per usufruirne.

La promozione è disponibile sia presso i negozi fisici che sullo Store online del negozio, con il tasso zero che continua a campeggiare anche su questo volantino. L’obiettivo di MediaWorld è quello di permettere agli utenti di potersi affidare ad un finanziamento senza alcun tipo di interesse. Il tutto è molto semplice visto che basta corrispondere solo il proprio conto corrente bancario o magari una carta di credito ovviamente non ricaricabile. Gli acquisti sul sito ufficiale prevedono un costo per quanto concerne le spese di spedizione con consegna a domicilio.

MediaWorld: il volantino batte la concorrenza senza problemi, ecco i prezzi

MediaWorld continua con il suo volantino che a quanto pare domani 15 luglio vedrà la sua ultima uscita. All’interno di quest’ultimo sono disponibili i migliori top di gamma, come ad esempio Samsung Galaxy S20 disponibile a 649 €.

Seguono poi anche gli altri dispositivi, i quali fanno capo a casa Huawei, Xiaomi ed Apple. Sono poi presenti tante offerte anche per quanto riguarda elettrodomestici, altre comodità di ultima generazione ma anche in merito alla mobilità ecologica. Per la visione del volantino di tutte le offerte in esclusiva, a questo link potete trovare tutto.