MediaWorld fa finalmente sentire la propria voce con il Red Friday, una buonissima campagna promozionale attivata sia online che in negozio che permetterà ai consumatori di approfittare di tante occasioni per risparmiare e spendere pochissimo.

Fino al 15 luglio, tutti coloro che decideranno di acquistare sul sito ufficiale dovranno pagare le spese di spedizione, indipendentemente dalla cifra effettivamente da versare o categoria merceologica scelta. Cosa che invece non cambia è il solito, nonché classico, finanziamento a Tasso Zero, disponibile su ogni acquisto superiore ai 199 euro (il pagamento poi avverrà tramite conto corrente bancario).

Volantino MediaWorld: i prezzi non hanno rivali in Italia

Il volantino MediaWorld non sembra avere rivali, proprio perché in grado di convincere con prezzi alla portata, a partire dai dispositivi di fascia bassa. Tra i migliori sconti in circolazione troviamo, ad esempio, Xiaomi Mi Note 10 disponibile a 379 euro, passando anche per Xiaomi Redmi 8 disponibile a 129 euro, oppure un buonissimo Samsung Galaxy note 10 Lite a soli 379 euro.

Non manca anche uno sconto shock attivato su un top di gamma, come il Samsung Galaxy S20, raggiungibile al giorno d’oggi con un esborso finale di 649 euro (ovviamente per la versione completamente sbrandizzata).

Del volantino MediaWorld attuale non esiste la fisicità di pagine da sfogliare, se siete interessati a conoscerlo da vicino e scoprire nel dettaglio tutti gli sconti, dovete affidarvi direttamente al sito ufficiale dell’azienda. La campagna è comunque disponibile fino al 15 luglio 2020 anche in negozio.