Esselunga ritorna in auge rientrando perfettamente nel mercato della telefonia mobile con una nuova offerta tech valida fino al 22 luglio, e nuovamente mirata nel mondo degli smartphone. Il terminale in promozione è molto interessante, stiamo parlando del Samsung Galaxy A30s.

Tutti gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Esselunga, possono essere completati in esclusiva nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale o altrove in Italia. Le scorte sono al solito limitate, ciò sta a significare che il prezzo risulta essere valido solo fino al momento in cui saranno disponibili prodotti.

Volantino Esselunga: prezzi bassi per gli utenti

Essendo la campagna promozionale una offerta tech, lo sconto appare essere mirato sul solo Samsung Galaxy A30s, uno smartphone di fascia medio-bassa, attualmente disponibile al prezzo finale di 179 euro.

La scheda tecnica ne denota le qualità, sebbene comunque si tratti di un modello in linea con quelle che sono le aspettative dell’utente finale per la spesa da sostenere. Il display è da 6.4 pollici SuperAMOLED, processore octa-core con frequenza di clock a 1.8Ghz, 4GB di RAM, 3 fotocamere posteriori (rispettivamente da 25 + 8 + 5 megapixel), una frontale da 16 megapixel, un lettore per le impronte digitali (anche riconoscimento del viso 2D), per concludere con 128GB di memoria interna (espandibili tramite microSD) e batteria da 4’000mAh.

Il prezzo è valido per un modello no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nel negozio effettivo d’acquisto.