WindTre cerca di ribaltare le aspettative e le pretese dei consumatori italiani con un’offerta davvero unica nel suo genere, stiamo parlando della Go 50 Top+, una operator attack tramite la quale il cliente potrà anche raggiungere 50 giga di traffico al mese.

Di base la promozione risulta essere disponibile per gli uscenti da Iliad o da un MVNO in generale, anche se comunque ultimamente è stata segnalata la distribuzione per mezzo call center o SMS winback. Indipendentemente dalla modalità tramite la quale richiederete l’offerta, il costo iniziale da sostenere corrisponde esattamente a 0 euro, è previsto uno sconto speciale per tutto il mese di luglio (non si pagherà nemmeno l’acquisto della SIM ricaricabile).

WindTre: la Go 50 Top+ è la promozione da battere

La Go 50 Top+ di WindTre è resa speciale prima di tutto dal prezzo di soli 5,99 euro, un must have se considerate che si potrà pagare il tutto tramite credito residuo della SIM, godendo nel contempo di 50 giga, di 200 SMS e di illimitati minuti per telefonare a chiunque. In questa versione non sono presenti vincoli contrattuali di durata, l’utente potrà abbandonare WindTre in un qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

In parallelo, se vorrete puntare più in alto, segnaliamo la possibilità di richiedere la Go 100 Top+ Easy Pay, ovvero la stessa identica promozione da 5,99 euro, ma con bundle corrispondente a 100 giga, illimitati minuti e 200 SMS. La limitazione in questo caso riguarda il vincolo contrattuale della durata di 24 mesi, nonché il pagamento obbligatorio tramite conto corrente o carta di credito non ricaricabile (come tutte le Easy Pay).