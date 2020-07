Sta circolando in queste ultime ore una nuova truffa che sta attanagliando in particolari gli utenti dell’operatore telefonico francese Iliad. Nello specifico, sta circolando un SMS che invita ad effettuare una ricarica online e che garantisce il 100% di bonus, ma ovviamente bisogna stare attenti perché non è così.

Utenti Iliad: attenzione alla nuova truffa

Come già accennato, in queste ultime ore alcuni utenti dell’operatore telefonico Iliad stanno ricevendo un SMS che potrebbe trarre in inganno. Il testo presente nel messaggio dice “Iliad: se ricarichi direttamente online Iliad ti regala 100% di bonus!”. Oltre al testo, è inoltre presente un link dal quale si dovrebbe effettuare la ricarica in questione per poi ottenere il 100% di bonus. Nel messaggio viene messo sotto pressione l’utente in quanto viene dichiarato che la promozione durerà soltanto 48 ore.

Inutile dire che si tratta di una truffa e che è vivamente sconsigliato dare retta ad SMS di questa tipologia. I malintenzionati, infatti, potrebbero prendere il controllo del conto corrente e dei risparmi degli utenti qualora venissero inseriti i propri dati personali all’interno del form che si aprirà con il link.

Purtroppo molti utenti potrebbero cadere in questa trappola delle truffe phishing. Il sito a cui rimanda il link del messaggio della truffa, infatti, risulta ben fatto esteticamente e ricorda moltissimo il sito ufficiale dell’operatore telefonico. Tuttavia, l’indirizzo internet del sito (ovvero offerta-iliad.it) e la tipologia di SMS rivelano già ampiamente che non si tratta di una pagina ufficiale e soprattutto affidabile. Consigliamo comunque di ignorare in qualunque caso messaggi del genere e soprattutto di non aprire i link presenti all’interno.