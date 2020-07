A partire da ieri 7 luglio 2020 l’operatore virtuale LycaMobile su rete Vodafone, ha deciso di lanciare due nuove offerte della gamma Port IN rispettivamente da 5.99 e 7.99 euro al mese.

Vi ricordo, prima di scoprirle nel dettaglio che le offerte mensili dell’operatore sono valide ogni 30 giorni e sono soggette a rinnovo automatico alla scadenza, quindi il cliente è tenuto a mantenere il minimo importo per consentirne la prima attivazione ed i successivi rinnovi.

LycaMobile lancia due nuove offerte Port IN

L’offerta Port IN 5.99 prevede minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico internet mobile in 2G, 3G e 4G al prezzo di appunto 5.99 euro al mese. Mentre la seconda offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e ben 80 GB di traffico internet al prezzo di 7.99 euro al mese.

Il cliente potrà utilizzare le nuove offerte PORT IN in roaming nei paesi dell’Unione Europea, ma sarà applicato un limite massimo all’utilizzo dei dati pari a 3 Giga per la versione a 5.99 euro al mese e a 4 Giga per la versione a 7.99 euro al mese. Non si conoscono ancora altri dettagli sui due bundle.

L’operatore non prevede alcun costo di attivazione per queste due offerte, il cliente dovrà solamente pagare il costo per la nuova SIM Card ed una prima ricarica contestuale all’attivazione, di importo variabile a discrezione del rivenditore. Le offerte PORT IN non sono applicabili ai numeri portati in Lycamobile che hanno già effettuato una portabilità da LycaMobile verso un altro operatore nei precedenti 15 giorni. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.