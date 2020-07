Tra le utenze da dover corrispondere mensilmente alle varie aziende, luce e gas sono certamente quelle più spesso onerose e più malvolentieri pagate dagli italiani, gli importi infatti generalmente risultano troppo elevati e spesso poco accettati da chi deve ovviamente pagarli.

Nel periodo di lockdown che fortunatamente ci stiamo lasciando alle spalle, gli importi da dover elargire sono aumentati sensibilmente a causa appunto della quarantena che ha obbligato gli utenti in casa, i quali ovviamente hanno maggiormente usufruito delle utenze con un conseguente aumento radicale dei costi.

Alla luce di tutto ciò emerge come ci sia bisogno di intervenire per poter abbassare gli importi che hanno subito un aumento repentino, ecco alcuni utili consigli.

Ecco alcuni utili consigli per abbassare gli importi

Sostanzialmente il consiglio principale che ci sentiamo di darvi si basa sull’attenzione e sulle sue varie forme, le quali consistono in una attenta gestione dell’uso delle varie utenze, la quale ovviamente influenza per la maggiore gli importi da pagare.

Per riuscire a ridurre gli importi legati alla luce ad esempio, vi consigliamo di badare molto all’uso che fate dell’illuminazione, la quale andrebbe accesa solo se necessario (soprattutto ora che è estate) e magari andrebbe equipaggiata si luci a led, le quali a fronte di un piccolo investimento iniziale vi daranno un margine di risparmio molto cospicuo.

Un altro consiglio è legato anche al raffreddamento degli ambienti, il quale andrebbe azionato solo nelle ore di punta o se necessario, magari evitando di adoperarlo nei momenti di attività giornaliera in cui non serve rilassarsi al fresco.

Per i consumi legati al gas invece, sostanzialmente essi sono sovrapponibili ai precedenti, sottolineando magari di usare la caldaia sono necessario, dal momento che in questo periodo di alte temperature, l’acqua calda non è necessaria certamente come in inverno.