Elettrico o Diesel, una scelta molto importante sopratutto in un periodo storico in cui a tutti gli effetti l’attenzione della popolazione si sta spostando verso le zero emissioni e l’essere completamente eco-friendly, sopratutto per cercare di limitare al massimo l’impatto ambientale.

E’ sotto gli occhi di tutti il livello di inquinamento estremamente elevato, è nostro dovere fare qualcosa per cercare di non raggiungere il fatidico punto di non ritorno, oltre il quale il male alla Terra sarà praticamente incurabile. Per questo motivo le aziende stanno lavorando alacremente, sfornando motori a combustione interna più accurati e meno inquinanti, con focus importanti sulle auto ibride e completamente elettriche.

Il popolo, lo si sa, non presta particolare attenzione al bene comune, quanto al proprio orticello, di conseguenza ci ritroviamo in una situazione in cui la maggior parte di noi acquisterà il modello più adatto alle proprie finanze ed esigenze. Date le premesse, è facile immaginare che l’automobile ancora più diffusa al mondo è il diesel; scopriamone i motivi principali.

Diesel ancora preferito all’Elettrico: ecco i motivi