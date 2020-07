Vi è stato un legame molto stretto tra la pandemia di Covid e WhatsApp nel corso di questo primo semestre dell’anno. Con il lockdown diffuso in ogni angolo del mondo, le persone in ogni continente hanno utilizzato proprio la piattaforma di messaggistica per mettersi in contatto con i propri cari.

WhatsApp ed i server: sempre alta l’attenzione sull’aumento del traffico

Con i cittadini costretti a restare in casa, in questi mesi si è verificato un esponenziale aumento per quanto concerne il traffico quotidiano di WhatsApp. L’impennata improvvisa per le comunicazioni ha colto di sorpresa anche gli addetti ai lavori del servizio, tanto da ipotizzare anche un crash totale.

Per dare un segnale circa il grado di preoccupazione è necessario sottolineare un recente intervento di Mark Zuckerberg. Il capo di Facebook nonché numero uno di WhatsApp ha parlato di un possibile crollo dei server, qualora anche in futuro dovessero verificarsi numeri importanti come quelli della scorsa primavera.

Ad oggi, complice il rallentare del contagio in aree come l’Europa e l’Asia, le preoccupazioni sull’operatività di WhatsApp sono leggermente diminuite. Tuttavia però il virus è ancora forte negli Stati Uniti, in Brasile ed in India. In questi stati, i cittadini sono chiamati a contenere le loro attività sociali e per questo è plausibile prevedere un incremento delle comunicazioni su WhatsApp.

Per dare una dimensione sull’esposizione alle comunicazioni WhatsApp in queste settimane basta sottolineare un dato. In questo 2020, con fare quasi quotidiano, la chat ha superato il picco di conversazioni registrate nel giorno del 31 Dicembre dello scorso anno.