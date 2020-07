La sfida che vede contrapposte Vodafone ed Iliad nel campo della telefonia mobile si infiamma nel corso di questa stagione estiva. I due operatori continuano ad essere assoluti protagonisti del mercato, grazie alle loro iniziative low cost che sono diventate un vero e proprio marchio di fabbrica per migliaia di clienti.

Vodafone ed Iliad, le migliori offerte d’estate sino a 50 Giga

Per le prossime settimane, le posizioni in casa Iliad non dovrebbero cambiare. L’operatore francese, infatti, continuerà a puntare sull’oramai storica promozione Giga 50. Le soglie di consumo ed il prezzo di questa tariffa sono confermate in toto: gli utenti avranno a loro disposizione minuti illimitati per effettuare chiamate verso tutti, più SMS e 50 Giga per la connessione ad internet. Il costo stabilito per il rinnovo è di 7,99 euro.

Speculare, ma leggermente diversa, è la risposta che Vodafone contrappone alla Giga 50. Il gestore inglese risponde ad Iliad con la sua ben nota Special 50 Giga. Anche in questo caso i clienti riceveranno minuti illimitati per le telefonate ed anche in questo caso sono previsti 50 Giga per la connessione internet. Il prezzo di rinnovo della tariffa sarà di 7,99 euro ogni mese.

Il costo di attivazione per le due offerte è equivalente: sia con Vodafone che con Iliad gli abbonati dovranno aggiungere 10 euro per le spese di attivazione della SIM.

Importante, infine, è il capitolo relativo agli extra. Vodafone mette a disposizione di tutti i suoi clienti la navigazione illimitata sotto reti 4G e 4,5G. Con Iliad invece i clienti potranno effettuare telefonate senza limiti verso numeri internazionali.